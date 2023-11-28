ارتفاع إصابات كورونا في روسيا بنسبة 32.8% خلال الأسبوع الماضي

أعلن مركز العمليات الفيدرالي لمكافحة عدوى «كوفيد 19» في روسيا، ارتفاع معدل إصابات فيروس كورونا، بنسبة 32.8%، خلال الأسبوع الماضي، حسبما أوردت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وقال مركز العمليات الفيدرالي، في تصريحات صحفية، إنّ 8018 شخصًا مصابًا بفيروس كورونا، تم إدخالهم إلى المستشفيات في «روسيا الاتحادية»، ما يزيد بنسبة 25.3% عن الأسبوع السابق.

وخلال الأسبوع الماضي، تعافى 54797 شخصا من الإصابة بفيروس كورونا، بزيادة 37.9% عن الأسبوع السابق، فيما توفي 90 شخصا جراء الإصابة بالفيروس.

وفي وقت سابق من نوفمبر الجاري، أعلنت رئيسة هيئة حماية حقوق المستهلكين الروسية آنا بوبوفا، تسجيل 10 حالات إصابة بمتحور بيرولا من فيروس كورونا «كوفيد 19»، مشيرة إلى تسجيل 7 حالات إصابة في سان بطرسبورج و3 أخرى في موسكو، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.