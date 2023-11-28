«الصحة» تنصح المواطنين بارتداء الكمامات لعدم الإصابة بالفيروسات التنفسية

نصح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، للمواطنين بضرورة ارتداء الكمامات، خاصة في الأماكن المزدحمة وفترة نشاط الفيروسات التنفسية، مشيرا إلى أن ارتداء الكمامة وغسيل الأيدي من الأدوات المهمة للوقاية من الفيروسات التنفسية المختلفة «كورونا، والإنفلونزا الموسمية والفيروس التنفسي المخلوي ونزلات البرد».

ارتداء الكمامات أمر محمود كغسيل الأيدي

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، خلال فترة الانتقال من الصيف إلى الشتاء، يكون هناك زيادة في أعداد مصابي الفيروسات التنفسية المختلفة، لذلك على المواطنين عدم اللجوء الى الأدوية بعشوائية دون اللجوء إلى الطبيب المختص والمشرف على الحالة.

مكونات حقن البرد خطيرة على أصحاب الأمراض المزمنة

وحذر المواطنين من الحصول على حقن البرد المنتشرة، لافتا إلى أن مكونات حقن البرد خطيرة على مرضي القلب والسكر وأصحاب الأمراض المزمنة بشكل عام، كما أن نزلات البرد لا تعالج إلا بالراحة التامة وشرب السوائل المختلفة، مطمئنا المواطنين من توافر كافة الأدوية ولا يوجد أي نقص في المستلزمات الطبية المختلفة على مستوى المحافظات داخل المستشفيات.