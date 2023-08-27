هل تفرض الحكومة ارتداء الكمامات مرة أخرى؟.. مصدر بـ«الصحة» يوضح

قال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إنّ فرض الحكومة للكمامات مرة أخرى أمر غير وارد، لكن على المواطنين اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، والمداومة على غسيل اليدين فور لمس أي أسطح، واعتبار تلك الإجراءات نمطًا صحيًا للحياة وليس فرضًا.

طرق الوقاية من متحور كورونا الجديد

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنّ متحور كورونا الجديد لا يستدعي حالة القلق أو التخوف لكن يدعو للحذر للوقاية منه، والحصول على التطعيمات الخاصة بكورونا ومتحوراته، مؤكدا أنّ على المواطنين غير الحاصلين على اللقاح ضرورة الحصول على الجرعة الأولى والثانية والتنشيطية؛ لتعزيز الجهاز المناعي للجسم.

وأشار إلى أنّ لقاحات كورونا أثبتت فاعليتها للوقاية من الفيروس ومتحوراته بنسبة كبيرة.

اللقاحات فعّالة أمام متحورات كورونا

وطمأن المصدر المواطنين بشأن توافر كل اللقاحات في مصر لجميع الفئات العمرية المستهدفة من التطعيم، مشيرًا الى أنّ مصر أدارت ملف كورونا وتوفير اللقاحات باحترافية تامة منذ اللحظة الأولى التي أعلنت فيها منظمة الصحة العالمية توفير اللقاحات، وسعت مصر إلى تأمين حصة مصر وتطعيم المواطنين، ما ساهم في خفض معدلات الإصابة بالفيروس.