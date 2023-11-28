«القومي للترجمة» يطلق مسابقة «صفقة رابحة» لاكتشاف المترجمين

أعلن المركز القومي للترجمة عن مسابقة لترجمة قصة قصيرة بعنوان «صفقة رابحة» للأديب: أمين يوسف غراب، استكمالاً لمبادرة المركز القومي للترجمة للاحتفاء بمبدعي جمهورية مصر العربية وكتّابها، عبر طرح نصوص من إبداعاتهم للترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، ‏وذلك وفقًا للتفاصيل التالية‏‎:

أولا: كيفية المشاركة وشروط التقديم في المسابقة‏‎:

يقوم المتسابق بتحميل النص من على الصفحة الرسمية للمركز القومي للترجمة‏‎، على أن تكون الترجمة من اللغة العربية إلى أي من اللغات الأخرى، ‏‎يرسل المتسابق ترجمته عبر البريد الإلكتروني awards@nct.gov.eg

بالصيغتين ملف word و pdf ، ‏‎بالإضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة تتضمن بيانات التواصل، وصورة الرقم القومي‏‎ آخر موعد لتلقى مشاركات المتسابقين 5 ديسمبر 2023

‏‎لا يشترط سن المتقدم للمسابقة

‏‎ثانيا: الجوائز

‏‎يمنح المركز مجموعة قيمة من إصداراته للفائزين، بالإضافة إلى شهادات تكريم.