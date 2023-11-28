«القومي للترجمة» يطلق مسابقة «صفقة رابحة» لاكتشاف المترجمين
كتب:
إلهام الكردوسي
02:16 م | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
المركز القومي للترجمة
أعلن المركز القومي للترجمة عن مسابقة لترجمة قصة قصيرة بعنوان «صفقة رابحة» للأديب: أمين يوسف غراب، استكمالاً لمبادرة المركز القومي للترجمة للاحتفاء بمبدعي جمهورية مصر العربية وكتّابها، عبر طرح نصوص من إبداعاتهم للترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
أولا: كيفية المشاركة وشروط التقديم في المسابقة:
يقوم المتسابق بتحميل النص من على الصفحة الرسمية للمركز القومي للترجمة، على أن تكون الترجمة من اللغة العربية إلى أي من اللغات الأخرى، يرسل المتسابق ترجمته عبر البريد الإلكتروني awards@nct.gov.eg
بالصيغتين ملف word و pdf ، بالإضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة تتضمن بيانات التواصل، وصورة الرقم القومي آخر موعد لتلقى مشاركات المتسابقين 5 ديسمبر 2023
لا يشترط سن المتقدم للمسابقة
ثانيا: الجوائز
يمنح المركز مجموعة قيمة من إصداراته للفائزين، بالإضافة إلى شهادات تكريم.