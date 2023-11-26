المركز القومي للترجمة يحتفل بمئوية الأديبة لطيفة الزيات الأربعاء المقبل

ينظم المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، احتفالا بمئوية الأديبة الرائدة لطيفة الزيات، وذلك في تمام الخامسة من مساء الأربعاء المقبل، بقاعة طه حسين بمقر المركز.

ويشارك في الندوة كل من الدكتور عماد أبو غازي، والدكتورة اعتدال عثمان، والدكتورة منى الخفيف، والدكتورة هند أسعد، والدكتورة مروة حنفي، والدكتورة شادن عادل.

كما يشارك أيضا في الندوة الفائزان في مسابقة كشاف المترجمين، والتي خصصها المركز للاحتفال بمئوية لطيفة الزيات في أغسطس الماضي، وهما الدكتور تامر عادل والدكتور أيمن عباس.

معلومات عن لطيفة الزيات

‎ولطيفة الزيات من مواليد 8 أغسطس 1923، أستاذ الأدب الإنجليزي بكلية البنات جامعة عين شمس، وحصلت على جائزة الدولة التقديرية للأدب في العام 1996، ‎وكانت رمزاً من رموز الثقافة الوطنية والعربية، وإحدى رائدات العمل النسائي في مصر.

ولـ«الزيات» سجل حافل بالريادة في جميع المجالات التي خاضتها كما أن لها عددًا كبيرًا من الأعمال الأدبية، منها رواية «الباب المفتوح» والتي تعتبر علامة فارقة في تاريخ الأدب المصري، فهي البداية الأولى التي فتحت الطريق أمام الرواية الواقعية للكاتبات المصريات والرواية مصنفة من أفضل 100 رواية عربية.