رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

المركز القومي للترجمة يحتفل بمئوية الأديبة لطيفة الزيات الأربعاء المقبل

كتب:

إلهام الكردوسي
02:16 م | الأحد 26 نوفمبر 2023
لطيفة الزيات

لطيفة الزيات

ينظم المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، احتفالا بمئوية الأديبة الرائدة لطيفة الزيات، وذلك في تمام الخامسة من مساء الأربعاء المقبل، بقاعة طه حسين بمقر المركز.

ويشارك في الندوة كل من الدكتور عماد أبو غازي، والدكتورة اعتدال عثمان، والدكتورة منى الخفيف، والدكتورة هند أسعد، والدكتورة مروة حنفي، والدكتورة شادن عادل.

كما يشارك أيضا في الندوة الفائزان في مسابقة كشاف المترجمين، والتي خصصها المركز للاحتفال بمئوية لطيفة الزيات في أغسطس الماضي، وهما الدكتور تامر عادل والدكتور أيمن عباس.

معلومات عن لطيفة الزيات

‎ولطيفة الزيات من مواليد 8 أغسطس 1923، أستاذ الأدب الإنجليزي بكلية البنات جامعة عين شمس، وحصلت على جائزة الدولة التقديرية للأدب في العام 1996، ‎وكانت رمزاً من رموز الثقافة الوطنية والعربية، وإحدى رائدات العمل النسائي في مصر.

ولـ«الزيات» سجل حافل بالريادة في جميع المجالات التي خاضتها كما أن لها عددًا كبيرًا من الأعمال الأدبية، منها رواية «الباب المفتوح» والتي تعتبر علامة فارقة في تاريخ الأدب المصري، فهي البداية الأولى التي فتحت الطريق أمام الرواية الواقعية للكاتبات المصريات والرواية مصنفة من أفضل 100 رواية عربية.

اقرأ المزيد:

«القومي للترجمة» يصدر «مدن تثير العاطفة» عن التطور الحضري في برلين والقاهرة

المركز القومي للترجمة يصدر كتاب «العقلانية الجديدة»

«القومي للترجمة» يصدر كتاب «تاريخ نقدي لعقد التسعينات» لرصد أبرز الأحداث

إحياء مئوية الأديبة لطيفة الزيات بمسابقة لترجمة مقالها «الكاتب والحرية»

100 عام على ميلاد لطيفة الزيات.. الثائرة صاحبة «الباب المفتوح»
إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي