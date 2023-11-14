«القومي للترجمة» يصدر كتاب «تاريخ نقدي لعقد التسعينات» لرصد أبرز الأحداث

أصدر المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، كتاب «تاريخ نقدي لعقد التسعينات.. من نهاية كل شىء إلى بداية شىء ما» للمؤلف فرانسوا كوسيه، وترجمة ناهد عبد الحميد إبراهيم، ومراجعة رشا صالح، ويرصد الكتاب أبرز الأحداث العالمية والمتغيرات التي جرت خلال عقد التسعينات.

يسرد الكتاب للمرة الأولى التاريخ العام والمتعدد والملتزم للعقد الأخير من القرن العشرين، إن الحقبة التي افترضت نهاية التاريخ، كانت أشد الحاجة لكتاب يجمع بين الثقافة والسياسية والموسيقى والشعوب والانتكاسات المفاجئة والمناطق المستقلة المؤقتة، ليعبر نهاية كل شىء إلى بداية شىء ما.

متغيرات حدثت في التسعينات

موضحا: تفككت يوغسلافيا وحمل الزاباتيست السلاح في شياباس، وتعرضت رواندا للإبادة الجماعية، وانفجرت فقاعات المضاربة في كل مكان، وأضاءت نيرفا شعلة البانك روك، وأصبحت فرنسا فجأة ملكة كرة القدم، وأيقظت الاضرابات الكبرى الحركات الاجتماعية وخفف الإيدلوجيون من غوائهم اعتقادا في هزيمة الشيويعة، وبدأ الانترنت يخطو أولى خطواته، مؤخرا ظهر زمن آخر مختلف انبثق منه حاضرنا الحالي في الفترة من سقوط حائط برليت وانهيار البرجين في نيويورك، كانت الرؤية المستقبلية الدولية واجتماع الوجوه البارزة التي لم يتعد معظمها العشرين ربيعا.