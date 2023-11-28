«التعليم» توجّه بالتأكد من صيانة المدارس قبل الانتخابات الرئاسية

أجرت زينب عبدالفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة لشؤون الادارات التعليمية، صباح اليوم، جولة تفقدية لمدرستي ناصر الإعدادية بنات، وعمر بن الخطاب الابتدائية التابعتين لإدارة حلوان التعليمية.

وتفقدت وكيل مديرية التعليم بالقاهرة، الفصول الدراسية للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية داخلها، وأوصت الطلاب بالاجتهاد في الدراسة والمشاركة الفعالة في جميع الأنشطة المدرسية.

صيانة اللجان الانتخابية

وشددت على ضرورة التأكد من صيانة المدارس مقار اللجان الانتخابية وظهورها بالمظهر اللائق، والحرص على وضع لجان انتخابية في الدور الأول مراعاة لكبار السن، وإزالة اللوائح من على الجدران، والتشديد على ضرورة حضور وانتظام جميع المعلمين خلال الفترة من 10 حتى 12 ديسمبر المقبل فترة انعقاد الانتخابات.

إجازة للطلاب أثناء فترة الانتخابات

ووجّهت الوزارة بوضع خطة لتحديد مكان لتجمع المعلمين والعاملين بالمدارس المخصصة كلجان انتخابية خلال هذه الفترة في أقرب مدرسة لهم، وحصول طلاب المدارس على إجازة خلال فترة الانتخابات.

وفي ختام الزيارة، توجّهت بالشكر إلى مدير عام الإدارة، ومديري المدارس على جهودهم المبذولة مع أبنائنا الطلاب للارتقاء بمستواهم التعليمي.