«س وج».. كل ما تريد معرفته عن مسابقتي «التعليم» والتخصصات المطلوبة

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإجراء مسابقة العام الثالث لسد احتياجات الوزارة في شهر يناير 2024 لـ 30 ألف معلم مساعد، وإجراء مسابقة أخرى في شهر يونيو، وذلك لاستكمال العدد الخاص بمسابقتي العامين الأول والثاني بحيث يكون العدد بنهاية عام 2024 قد أتم 90 ألف معلم طبقًا للخطة الموضوعة.

مناقشته المسابقات المزمع عقدها في عام 2024

وأوضح رئيس الوزراء خلال مناقشته المسابقات المزمع عقدها في عام 2024 مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أمس، أنَّ المسابقات تضم العديد من الجهات منها وزارة التربية والتعليم، والهيئة القومية للبريد، وزارة الأوقاف، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، و«مصلحة الشهر العقاري» وزارة العدل، وغيرها من المسابقات.

وفيما يتعلق بمسابقة العام الثاني للتربية والتعليم 2023، ترصد « الوطن» فى اطار دورها الخدمي كل الأسئلة المتعلقة بالمسابقة كما أوضحتها الحكومة فى بيانها كالتالي:

ما التخصصات المطلوبة في مسابقة المعلمين خلال يناير المقبل؟

- يشمل إعلان يناير2024 الحاجة إلى 11 ألفًا و114 معلم مساعد فصل، بالإضافة إلى 18 ألفًا و886 معلم مساعد مادة.

وما الأعداد المطلوبة في مسابقة يونيو 2024 ؟

- المسابقة التي سيجرى الإعلان عنها في شهر يونيو المقبل 2024، تضم معلم مساعد رياض أطفال ومعلم مساعد مادة، وسوف تشمل الأعداد غير المُستوفاة من المُسابقتين الأولى والثانية والبالغ عددهم حتى تاريخه 23 ألفًا و232 معلما مساعدا.

كيف يتمّ التقديم للمسابقة؟

فيما يتعلق بمسابقات التوظيف، يتمّ الإعلان والتقديم على بوابة الوظائف الحكومية والامتحان بمركز الإدارة العامة ومركز تقييم القدرات والمسابقات، لضمان تحقيق النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين واختيار أفضل العناصر لدخول الجهاز الإداري للدولة، وهو ما يسهم في نشر ثقافة جديدة في المجتمع.