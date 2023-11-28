أماكن شقق الطرح التكميلي بمشروع «جنة» ونظام الحجز.. تقسيط على 7 سنوات

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح 480 شقة سكنية ضمن مشروع «جنة»، بكل من 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، بمساحات تبدأ من 100 إلى 150 مترا مربعا، وذلك بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني.

أماكن وضوابط الطرح التكميلي الجديد

وتنشر «الوطن» خلال التقرير التالي أماكن الطرح التكميلي الجديد، ونظام الحجز والتقسيط كالآتي:

1- الطرح الجديد والذي تم الإعلان عنه سيكون بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني من خلال بنك التعمير والإسكان، وهو عبارة عن طرح تكميلي لـ480 شقه سكنية بمشروع «جنة» بمدينتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، لمن لم يحالفهم الحظ فى الطرح السابق ولم يسحبوا جدية الحجز.

2- الطرح الحالي يأتي في إطار حرص الهيئة على توفير وحدات سكنية متنوعة للمواطنين بالمدن الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حزمة متنوعه من الوحدات السكنية للمواطنين والتي تلبي احتياجاتهم، حسب إمكاناتهم.

3- استكمال سداد 30% خلال فترة الحجز والتقديم وصولاً إلى مرحلة الاستلام، وذلك خلال شهر من تاريخ إنتهاء الحجر الإلكتروني، وسداد باقى ثمن الوحدة 70% حسب رغبة المستفيد على أقساط ربع سنوية متساوية، لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على رصيد المدين، وتعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح، بخلاف إضافة 2 % طبقاً لتعليمات وزارة المالية + 0.5 % مصاريف تحصيل، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ إستلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بقيمة الأقساط، قبل الإستلام وسداد وديعة الصيانة.

شروط الحصول على وحدات الطرح التكميلي بمشروع «جنة»

وأعلنت وزارة الإسكان، أنه يشترط عدم حصول المتقدمين لحجز وحدات الإسكان بالاعلان التكميلي بمشروع «جنة» بالقاهرة الجديدة وأكتوبر على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الإجتماعي للمتقدم أو زوجته أو أولاده القصر.

ولا يحق للأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصر التقدم لحجز أكثر من وحدة، على أن يتم تستكمال الإجراءات وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، لتحقيق أعلى معدلات الشفافية والنزاهة بين الحاجزين، وتوفير فرص سكن ملائم لجميع المصريين بمختلف المحافظات.