مدينة السنطة تستعد لانتخابات الرئاسة برفع كفاءة المرافق العامة في اللجان

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، التجهيزات بالمقرات الانتخابية في مركز ومدينة السنطة، للاطمئنان على جاهزيتها، والوقوف على مدى جاهزية المقار التي تم اختيارها لعقد اللجان الانتخابية بداخلها ومتابعة أعمال رفع كفاءتها، موجها باتخاذ جميع الإجراءات والتجهيزات اللازمة، وتوفير كل أوجه الدعم لخدمة العملية الانتخابية.

جولة تفقدية

حيث قام محافظ الغربية بجولة تفقدية مساء اليوم لمتابعة التجهيزات بـ 6 مقرات بمركز ومدينة السنطة، مؤكدا أن المحافظة وكل أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر المقبل.

سرعة إنهاء الأعمال

وتفقد المحافظ مقر اللجنة الانتخابية بمقر الرعاية الأولية بميت الغزال، موجها بالانتهاء من كل أعمال الصيانة باللجنة، وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة المواطنين.

ثم تابع المحافظ جولته بتفقد اللجنة الانتخابية بوحدة بلكيم الصحية، وتابع المحافظ الجولة بتفقد مقر اللجنة الانتخابية بمركز الرعاية الصحية الأولية بشنرة البحرية، كما تفقد المحافظ مقر اللجنة الانتخابية بجمعية بقلولة للإصلاح الزراعي موجها بتوفير كل سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزما، واستمرت الجولة بتفقد مقر اللجنة الانتخابية بمركز الرعاية الأولية باشناواي، مختتما المحافظ جولته بتفقد مقر اللجنة الانتخابية بمركز الرعاية الأولية بالمنشأة الكبرى.

رفع كفاءة المرافق العامة

وشدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، وتحويل هذا الحدث إلى عرس ديمقراطي حقيقي من خلال إنهاء كل أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي، بالإضافة إلى أن تكون جميع اللجان بالدور الأرضي لتسهيل عملية دخول المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات، فضلا على توفير كل وسائل الراحة من المظلات والمقاعد ووسائل التهوية المناسبة، وأيضا كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.