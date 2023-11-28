«العربية لحقوق الإنسان»: مستعدون لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر

قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنسق فريق المنظمة لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر، إنّ المنظمة أنهت الاستعدادات لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر، مشيرا إلى أنّ هناك فريق مركزي لدى الأمانة العامة للمنظمة بمقرها في القاهرة، تابع مجريات الانتخابات بصفة منتظمة منذ مطلع سبتمبر الماضي في سياق التحضير، بما في ذلك قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات التي شملت الترخيص لمنظمات غير حكومية دولية، بينها المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومنظمات محلية بينها فرع المنظمة في مصر، بموجب قرار الهيئة رقم 1 لسنة 2023، إضافة إلى الإجراءات الأخرى التي شملت فتح باب الترشح وتلقي الطلبات وإقرار القائمة النهائية للمرشحين وبدء الدعاية الانتخابية.

وأضاف شلبي في بيان عنه، أنّ الفريق يضم 40 متابعا من 17 جنسية عربية وأوروبية من ذوي الخبرة والتجارب في العمليات الانتخابية المتنوعة، سواء من جوانب الإشراف أو من جوانب الرقابة الدولية، بينهم 18 من أعضاء مجلس أمناء المنظمة، وعدد آخر من قيادات فروع المنظمة والفريق الاستشاري، والذين سبق وشاركوا في عمليات الرقابة على الانتخابات في العديد من الدول العربية خلال السنوات العشر الماضية.

وأوضح أنّ فريقا بحثيا يضم عدد من الخبراء في القانون والعمليات الانتخابية، انتهوا مساء أمس من تحليل التشريعات الانتخابية الحاكمة للانتخابات الرئاسية الجارية في مصر، بما في ذلك قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون الانتخابات الرئاسية 22 لسنة 2014، وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، بما في ذلك تحديث قاعدة بيانات الناخبين، ومنح الرموز للمرشحين، وغيرها.

وعن الجهود التي يعتزم الفريق إجراؤها خلال الفترة المقبلة، قال منسق الفريق إنّ فريق المتابعين الدوليين للمنظمة المرخص لهم سيبدأ مرحلة جديدة من العمل بداية من الغد، حيث تبدأ غرفة العمليات المركزية عمليات المتابعة من خلال التنسيق مع المراقبين خارج مصر لمتابعة مجريات التصويت في دولهم خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر المقبل، مضيفا أنّه جرى توزيع فريق المراقبين إلى 6 فرق لمتابعة مجريات التصويت داخل البلاد في الفترة 10 إلى 12 ديسمبر المقبل.

وأشار منسق الفريق إلى أنّه سيتم تقسيم المشاركين بين 5 فرق إقليمية جوالة، إضافة إلى فريق الغرفة المركزية، وتشمل الفرق الإقليمية مناطق (1) إقليم قناة السويس، (2) فريق شرق الدلتا، (3) فريق غرب الدلتا، (4) فريق إقليم القاهرة الكبرى، (5) فريق الصعيد، وكل فريق إقليمي يتولى تغطية عينات متنوعة مختارة من 15 محافظة مصرية، يتولى كل فريق إقليمي تغطية 3 محافظات في الإقليم المستهدف على مدار أيام التصويت الثلاثة، بحيث تشمل دائرتين كحد أدنى في كل محافظة في المحافظات الثلاثة المختارة.

وتجري الانتخابات الرئاسية في مصر بين 4 مرشحين نالوا التأييد القانوني للتأهل للترشح، وهم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وعبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد.