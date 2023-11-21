كيف تعاملت محافظة الغربية مع نوة المكنسة؟.. 8 إجراءات مهمة

نجحت الأجهزة التنفيذية في محافظة الغربية في التعامل مع آثار الطقس السيء ونوة المكنسة، والتي ضربت مدن ومراكز وقرى المحافظة بموجة من الأمطار الغزيرة، رفعت على إثرها حالة الطوارئ القصوى.

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن أجهزة المحافظة نجحت في التعامل مع « نوة المكنسة»، في التعامل مع سقوط الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها مدن ومراكز وقرى المحافظة، وتم رفع نواتج الامطار اولا بأول، وذلك لتيسير حركة المارة بالشوارع وخاصة أمام المناطق الحيوية التي تشهد تردد مستمر للمواطنين كالمستشفيات والبنوك والمدارس، حيث انتشرت معدات المجالس والمدن في كافة الأرجاء لكشط كافة التجمعات.

عوامل النجاح

وأكد محافظ الغربية، أن هذا النجاح السريع يعود إلى عدة أسباب، وهي:

- الاستعداد الجيد من الوحدات المحلية.

- تنظيف وتسليك البالوعات.

- تجهيز سيارات الاصطفاف وشفط مياه الأمطار لتغطية مدن ومراكز المحافظة.

- تمركز المعدات في الأماكن المتفق عليها أعطى أسبقية للتعامل مع المحاور والشوارع الرئيسية والكباري والأنفاق.

- انعقاد دائم لغرفة الطوارئ والتعامل مع المشاكل بشكل سريع.

- التواجد الميداني لكافة القيادات التنفيذية في الشوارع لمتابعة رفع مخلفات الأمطار.

- رفع درجة الاستعداد القصوى وحتى انتهاء موجة الطقس.

- متابعة التغيرات في الأحوال الجوية، والتعامل السريع مع أي ٱثار ناتجة.