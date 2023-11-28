ما هي طرق الدعاية في الانتخابات الرئاسية؟.. تحقيق المساواة شرط أساسي

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن المرشح للانتخابات الرئاسية له الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، وذلك في حدود المتاح فعليًا من الإمكانات، وتلتزم وسائل الإعلام بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.

ووفقًا للقرار رقم 15 لسنة 2023 الخاص بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، فإن طرق الدعاية الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 تتمثل في الآتي:

- نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية.

- وضع الملصقات واللافتات.

- أي نشاط يجيزه القانون.

- الاجتماعات المحدودة والعامة.

- الحوارات.

- استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية.

طريقة الاستعلام عن لجنتك الانتخابية

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، طريقة الاستعلام عن لجنتك الانتخابية باستخدام الرقم القومي المُكون من 14 رقما، من خلال اتباع عدد من الطرق للتسهيل على الناخبين، على النحو التالي:

1- الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.

2- الضغط على أيقونة الاستعلام عن موقفك الانتخابي.

3- سيظهر لك مربع لكتابة الرقم القومي الخاص بك.

4- بعد وضع الـ14 رقما الخاص بالرقم القومي، والضغط على استعلام ستظهر لك لجنتك الانتخابية.