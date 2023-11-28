مصرع أمين مخزن في حادث سير على محور جمال عبد الناصر بـ6 أكتوبر

لقي شخص مصرعه في حادث سير على محور جمال عبد الناصر في 6 أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم على محور جمال عبد الناصر، اتجاه المصانع.

على الفور أمر العقيد أحمد أبوبكر مفتش مباحث أكتوبر ثاني، المقدم أحمد السويركي وكيل فرقة أكتوبر، والقوة المرافقة له، بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

وبالانتقال تبين أنه أثناء سير أمين مخزن، 50 عاما، بمحور جمال عبد الناصر، اتجاه المصانع، اصطدمت به سيارة نقل، ما أدى إلى وفاته في الحال.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، والتحفظ على السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.