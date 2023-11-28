ضبط لص أثناء سرقة مهمات شركة صيانة إنترنت في المنطقة الصناعية بأكتوبر

ألقت مباحث أكتوبر ثاني، القبض على لص أثناء ارتكاب جريمة سرقة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه بأنه أثناء تفقد المقدم أحمد السويركي وكيل فرقة أكتوبر والقوة المرافقة له، الحالة الأمنية ليلا، شاهد قيام لص يقوم بسرقة 20 خوصة حديدية وألوميتال متروكة بالطريق خاصة بشركة تقوم بأعمال صيانة الإنترنت بالمنطقة الصناعية، وألقى القبض عليه.

وبمواجهته أمام العقيد أحمد أبوبكر مفتش المباحث، اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.