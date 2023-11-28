البنك الزراعي يدعم الأولى بالرعاية في المنوفية بـ5 آلاف كوبون مواد غذائية

استقبل صباح اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، علاء فاروق رئيس البنك الزراعى المصري والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون فى تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من أبناء المحافظة ضمن المبادرة الوطنية «إيد بإيد»، والتي أطلقها البنك الزراعى المصري، بهدف دعم الأسر الأكثر استحقاقا على مستوى الجمهورية.

لقاء محافظ المنوفية ورئيس البنك الزراعي

ورحب المحافظ بالحضور على أرض المنوفية، مثمنا الدور الوطنى للبنك الزراعى المصري لمساندة جهود الدولة من خلال تنفيذ العديدمن المبادرات الرائدة لتطوير قري الريف ودعم الأسر الأكثر احتياجا مما يساهم فى تحسين مستوى الحياة المعيشية لهم ، ومؤكدا تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للمساهمة فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وخلال اللقاء، أشار محافظ المنوفية إلى استلام عدد 5 آلاف كوبون لصرف مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة بقيمة إجمالية مليون جنيه كمساهمة من البنك الزراعى لتوفير الاحتياجات والمتطلبات الأساسية لتك الفئات المستحقة ، على أن يتم صرف البونات من المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لوزارة التموين ، مؤكدا أن عملية التوزيع ستتم من خلال التنسيق التام بين المحافظة والبنك الزراعى والتضامن الاجتماعى لتحديد الحالات المستحقة.

تسليم مساعدات إنسانية من البنك الزراعي

كما قام محافظ المنوفية ورئيس البنك الزراعى المصري بتسليم أجهزة كهربائية «ثلاجة – بوتاجاز – غسالة»، لعدد 5 عرائس من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا لمساعدتهن على إتمام زواجهن وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهن، وذلك ضمن مبادرة البنك الزراعى المصري لتوزيع 300 جهاز كهربائي لـ100 عروسة من الفئات الأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة، وسيتم توزيع باقى الأجهزة تباعا على باقى العرائس ويتم تحديد المستحقات من خلال عمل أبحاث اجتماعية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

من جانبه، أكد رئيس البنك الزراعى المصري، حرص البنك على تعزيز أهداف الدولة المصرية في بناء الإنسان المصري ومد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية وتخفيف العبء عن كاهلهم و توفير حياة كريمة لهم ، فضلا عن تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لزيادة الانتاج ودعم الاقتصاد الوطنى كون الزراعة أحد أهم محاور التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.