أستاذ في العلاقات الدولية: صمود أسطوري للشعب الفلسطيني أمام العدوان الإسرائيلي

قال الدكتور أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية، إنّ صمود الشعب الفلسطيني في غزة أسطوري، موضحًا أن وقف إطلاق النار جاء في توقيت حساس، وأنه حتى هذه اللحظة لم يشهد خروقات كبيرة.

في الساعات الأولى من الهجمة حاول الاحتلال الضغط على الفلسطينيين

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «في الساعات الأولى من الهجمة حاول الاحتلال الضغط على الفلسطينيين من أجل عدم إدخال مساعدات إلى شمال غزة، لكن نجحت الجهود في الانتظام بالمساعدات».

حاول الاحتلال إطلاق النار على المواطنين في المناطق الحدودية

وتابع أستاذ العلاقات الدولية، «حاول الاحتلال إطلاق النار على المواطنين في المناطق الحدودية، ولكن بحمد الله لم تحدث احتكاكات أكثر من ذلك، والأمور ما زالت معلقة، وتمديد الهدنة لمدة أكثر يحتاج إلى مفاوضات وضغوط على الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي».