سعر قنطار القطن في الأسواق اليوم الثلاثاء 28-11-2023

نشرت بوابة الأسعار الرسمية التابعة لمجلس الوزراء سعر قنطار القطن اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في الأسواق، حيث أوضحت البوابة الرسمية للأسعار أنّ سعر قنطار القطن بات متوافقا بين العرض والطلب ما أدى لاستقرار سعره في الأسواق.

أسعار القطن اليوم

ونشرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء سعر قنطار القطن اليوم، حيث سجل القطن المحلي للتنجيد 4840 جنيها للقنطار الواحد.

وأوضح الموقع أنّ سعر القطن المستورد الهندسي أو السوداني للتنجيد سجل نحو 4725 جنيها للقنطار الواحد، بينما يجري تحديد سعر القطن من قبل لجنة التحكيم والاختبار، بحسب جودته ونظافته ونوعه.

وقال الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة في تصريح سابق لـ«الوطن»، إنّ المساحة المنزرعة من القطن طويل التيلة والقطن فائق الطول، تُبشر بإنتاجية جيدة عبر المساحات المنزرعة بشتي ربوع محافظات مصر، وبلغت نحو 254 ألفا و500 فدان.