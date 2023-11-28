اللجنة العليا للاستثمار في الدقهلية تبحث إنشاء مشروعات جديدة

عقدت اللجنة العليا للاستثمار بمحافظة الدقهلية اجتماعًا داخل الديوان العام لبحث طلبات المستثمرين، بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة، ووكلاء الوزارات مديري مديريات الاسكان والتموين والزراعة وكافة الإدارات المعنية بديوان المحافظة.

بحث طلبات الاستثمار في محافظة الدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية في بيان لها أنه جرى مناقشة طلبات المستثمرين الخاصة بعدة مشروعات استثمارية في المحافظة في إطار توجهات الدولة لدعم وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء مشروعات قومية وإنشاء مصانع جديدة تواكب الصناعات العالمية وتلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية وجذب الاستثمارات المختلفة.

وأكدت أنه جرى استعراض ومناقشة عددا من الطلبات المقدمة لإقامة مشروعات استثمارية وتعديل وإضافة أنشطة جديدة لمشروعات قائمة، مشيرة إلى أن اللجنة ليس لديها مانع من الموافقة على المشروعات التي تستهدف توفير فرص عمل جديدة للمواطنين ودعم الاقتصاد القومي بشرط استيفاء كافة الموافقات الفنية للأجهزة المختصة.

وأوضحت المحافظة أنه يجب تضافر الجهود من أجل تحويل الدقهلية لعاصمة مصر الصناعية، كما هي الآن عاصمة مصر الطبية، من خلال تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين والعمل على حل مشاكلهم من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكدت المحافظة ضرورة إقامة مشروعات واستثمارات جديدة تعمل على دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج من خلال إنشاء مصانع جديده تضم العديد من المنشآت الصناعية والاستثمارية التي تحتاج إليها مصر.

وأشارت إلى أن الدقهلية من المحافظات الكبيرة التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال الصناعة والأعمال، ولديهم القدره على إنشاء مصانع ومشروعات اقتصادية كبيرة، وتتمتع بالأيدي العاملة الوفيرة المدربة وخبرات متنوعة في العديد من مجالات العمل تحقق مطالب واحتياجات المستثمرين.