أماكن بيع السكر بـ27 جنيها في الإسماعيلية.. خريطة كاملة

أعلنت محافظة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، بيع السكر بـ27 جنيهًا فقط في عشرات المنافذ موزعة على مراكز المحافظة والقرى التابعة لها لرفع العبء عن المواطنين.

أماكن بيع السكر في مركز التل الكبير والقصاصين بالإسماعيلية

وأعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية تحديد منفذ محمود رضا محمد الخاص بمركز التل الكبير لبيع السكر بـ27 فقط للجمهور فيما تم الإعلان عن 3 منافذ خاصة بمدينة القصاصين هي: منفذ أحمد حمدي عبد الرحمن بشارع المستشفى العسكري والسيد أحمد دياب ببر أيمن كوبري القصاصين وأحمد فتحي نجم بمدينة القصاصين الجديدة بجوار مرفق الإسعاف.

أماكن بيع السكر في مركز القنطرة شرق والقنطرة غرب بالاسماعيلية

وفي مركز القنطرة شرق أعلنت الشبكة الوطنية عن تحديد منفذ عماد المعداوي في عزبة الصحة، ومحمد منصور الراجحي في مدينة القنطرة الجديدة، فيما تم تحديد منفذ شنودة فاروق في شارع السويس امام منفذ الجيش، ومنفذ أحمد سلامة زيدان بشارع الجيش في مركز القنكرة غرب.

أماكن بيع السكر في مركز فايد

وفي مركز فايد أعلنت محافظة الإسماعيلية تحديد 6 منافذ لبيع السكر بسعر 27 جنيهًا بعد ارتفاع أسعاره في المحال التجارية.

وحددت الشبكة الوطنية الأماكن، وهي كالتالي:

أماكن بيع أماكن بيع السكر في مركز ابوصوير

وفي مركز أبوصوير أعلنت محافظة الإسماعيلية عن تحديد 6 منافذ لبيع السكر بسعر 27 جنيهًا فقط بعد ارتفاع أسعاره في المحال التجارية.

وحددت الشبكة الوطنية الأماكن التالية:

أماكن بيع أماكن بيع السكر في مركز الإسماعيلية

وفي مركز الإسماعيلية أعلنت الشبكة الوطنية عن تحديد 6 منافذ لبيع السكر بسعر 27 جنيهًا فقط بعد ارتفاع أسعاره في المحال التجارية.

وحددت الشبكة الوطنية الأماكن التالية: