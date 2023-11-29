«الإسكان» تطرح 480 شقة تكميلية بمشروع جنة.. اعرف الفئات الممنوعة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 480 وحدة سكنية بمشروع «جنة»، بمدينتي (6 أكتوبر - القاهرة الجديدة) بشكل تكميلي، بمساحات تبدأ بـ 100 متر مربع حتى 150 مترا مربعًا، لافتة إلى الحجز بنظام الأسبقية وبشكل إلكتروني من خلال رابط بنك الإسكان والتعمير https://www.hdb-egy.com/ ، موضحة أن هذا الطرح للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية بمشروع جنة والتي سبق طرحها في الإعلان السابق، بشرط ألا يكونوا سحبوا جدية الحجز.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، الفئات الممنوعة من الاستفادة من الطرح التكميلي لشقق الإسكان بمشروع جنة بمدينتي (6 أكتوبر - القاهرة الجديدة).

الفئات الممنوعة من الاستفادة

1- يشترط عدم سابقة الحصول على وحدة سكنية.

2- يشترط عدم سابقة الحصول على قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي للمتقدم وزوجته وأولاده القصر.

3- لا يحق للأسرة «الزوج والزوجة والأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من وحدة.

4- يتم استكمال الإجراءات وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

الطرح يأتي في إطار حرص الهيئة على توفير وحدات سكنية

وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الطرح يأتي في إطار حرص الهيئة على توفير وحدات سكنية متنوعة للمواطنين بالمدن الجديدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير مختلف أنماط الوحدات السكنية للمواطنين بما يتلاءم مع إمكاناتهم ويناسب احتياجاتهم.

نظم السداد

ولفتت إلى أنه يتم استكمال سداد 20% بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجر الإلكتروني، وسداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، وسداد باقي ثمن الوحدة (70%) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 سنوات) محملة بالفائدة على رصيد المدين، تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح، بالإضافة إلى 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية + 0.5% مصاريف تحصيل، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام وسداد وديعة الصيانة.