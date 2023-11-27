«الإسكان»: تنفيذ قرارات غلق وفصل مرافق ورفع إشغالات في حملة مكبرة بالعبور

صرح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأن جهاز المدينة شن حملات مكبرة بأحياء المدينة كافة لمنع المخالفات، ورفع الإشغالات الخاصة بالمحال والمنشآت التجارية، والمقاهي، والباعة الجائلين، والتعديات على حرم الطريق، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعدم التهاون مع أي مخالفات في المدن الجديدة.

رشاد: تنفيذ قرارات غلق وتشميع وسحب عدادات المرافق لبعض القطع المخالفة

وأوضح رئيس المدينة أنّ الحملة أسفرت عن تنفيذ قرارات غلق وتشميع، وسحب عدادات المرافق لبعض القطع المخالفة في الحي الثاني، كما تم تنفيذ إزالة فورية لمبانٍ مخالفة بالقطعة رقم 21 بلوك 16014 بالحي الخامس، والمتمثلة في بناء الردود وتقفيل وحدة سكنية مخالفة.

وأشار رشاد إلى أنه تم ضبط مخالفة بالقطعة رقم 27 بلوك 14058 بالحي السادس، والمتمثلة في فرز قمامة، كما تم تنفيذ إزالة فورية لحمام مخالف في الردود، وبالمرور بالحي التاسع تم رصد مخالفة بالقطعة رقم 4 بلوك 18027 لاستخدام وحدة سكنية مكتب إداري، واستغلال البدروم مخزن.

وقال رئيس جهاز مدينة العبور، إنه بالمرور على الحي الرابع تم ضبط مصنع ملابس مخالف بالقطعة رقم 18 بلوك 19025، كما تم ضبط مخزن خردة ببدروم القطعة رقم 23 بلوك 19059، لافتا إلى أن الحملة استكملت أعمالها برفع الإشغالات والباعة الجائلين بـ«الصناعية الأولى، والحي الثامن، والصناعية (ب وج)، والحي الأول- والحي السادس».

تشكيل حملة إشغالات ليلية ورفع الإشغالات من الطريق العام

ونوه رشاد إلى أنه تم تشكيل حملة إشغالات ليلية، استهدفت «الحي الأول- الحي الثاني- حي الصناعية الأولى- دائري الحي التاسع- الحي الترفيهي- حي الشباب- الحي الثامن- الصناعية ب و ج - خط 10- الطريق الرئيسي للمدينة».

وكلف رئيس جهاز مدينة العبور، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام، وعدم السماح للمنشآت التجارية، والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة، ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين، وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية، مشددا على المرور الدور اليومي على المواقع التي تمت إزالة التعديات منها، لضمان عدم تكرار المخالفة مجددا، والتعامل الفوري حيال أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد رشاد أنّ الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها في ملف إزالة الإشغالات والتعديات من خلال آلية محكمة، وهناك عمل متواصل على رفع كفاءة وتحسين المناطق السكنية في جميع الأحياء، موجها باستمرار بذل المجهودات، والعمل المكثف، للحفاظ على ما يتم إنجازه من تنمية وتطوير.