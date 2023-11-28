«الإسكان»: إنشاء مركز تدريب لنقل المعرفة بين العاملين بقطاع المياه

شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، في ورشة عمل بعنوان «كيفية استفادة قطاع المياه والصرف الصحي بمصر من الابتكارات»، التي نظمتها إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال تحلية المياه وإدارة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحطات معالجة الصرف الصحي وإدارة الحمأة، بهدف الاستفادة من الابتكارات المحلية والعالمية في قطاع المرافق، ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية في مجال المياه والصرف الصحي إلى مصر.

وجرى عقد ورشة العمل بحضور وفد من مسئولي الشركة ضم كلا من: مدير الإدارة الاستراتيجية، المسئول عن مشروعات أفريقيا، نائب مدير عام تطوير الأعمال، خبير معالجة الحمأة، مدير إدارة مشروعات المياه وخبير إدارة المدن، بجانب مشاركة ممثلي جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

استراتيجية قطاع المرافق في إعادة الاستخدام الآمن للحمأة

وتناولت ورشة العمل، مناقشة موضوعات متنوعة، منها ما يخص أحدث تكنولوجيات معالجة الحمأة، لتحقيق أعلى معدلات الاستفادة منها، وذلك اتساقا مع استراتيجية قطاع المرافق في إعادة الاستخدام الآمن للحمأة بدلا من التخلص منها، حيث تهدف تلك التكنولوجيات إلى تحقيق فاعلية أعلى في عملية الهضم البيولوجي للحمأة، وتحسين جودة المنتج النهائي، وزيادة إنتاج الغاز الحيوي، وزيادة تركيز وتجفيف المواد الصلبة بها، والاستفادة من الغاز الحيوي بتوليد الطاقة المطلوبة لتشغيل المحطات.

كما ناقش الحضور أحدث التكنولوجيات المستخدمة في إدارة شبكات المياه، بهدف تقليل الفاقد والحفاظ على المياه المستخدمة.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى حجم مشروعات الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة التي يتم تنفيذها من خلال شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، بغرض تقليل فواقد الشبكات، وذلك اتساقاً مع خطة ترشيد استهلاك المياه الجاري تنفيذها بالتعاون مع الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الموارد المائية والري.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها في استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وزيادة رضاء العملاء، مع الأخذ في الاعتبار تخفيض التكاليف

وخلال ورشة العمل، أفاد ممثلو الشركة أنه جاري إنشاء مركز تدريب في مصر، بغرض نقل المعرفة بين العاملين بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، كما يهدف المركز إلى استكمال منظومة المعرفة بالتطبيق العملي.