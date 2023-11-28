محافظ القاهرة: السياحة على رأس أولويات الدولة وفق رؤية مصر 2030

شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، منتدى الاستثمار في التراث السياحي والثقافي، الذي نظمته وزارة السياحة، بالتعاون والشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، بأحد فنادق القاهرة، بحضور وزراء السياحة والآثار، والتنمية المحلية والاستثمار، وشارك فيه شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر.

وأكد «عبد العال» أن الدولة المصرية تضع السياحة على رأس أولوياتها للتنمية المستدامة، ضمن رؤية مصر 2030، لذلك كان التوجيه بالاهتمام بالبيئة المحلية، وتنمية المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية.

المنتدى فرصة مهمة لتعزيز الروابط بين الحكومة والقطاع الخاص

وأكد محافظ القاهرة، أن هذا المنتدى يمثل فرصة مهمة لتعزيز الروابط بين الحكومة والقطاع الخاص، لتحقيق وخلق بيئة ومناخ آمن للاستثمار في مجال السياحة الثقافية والتاريخية، كما يمثل فرصة كبيرة للشراكة بين الجانبين في إدارة المواقع الأثرية، الأمر الذي يعزز من خلق فرص عمل، ويحقق تنمية في المواقع المحيطة بالمواقع الأثرية.

التراث الثقافي

ويعرض المنتدى فرص الاستثمار المتاحة لتشغيل الخدمات السياحية، بمواقع التراث الثقافي في منطقة القاهرة التاريخية والبر الغربي لمدينة الأقصر، وفتح باب الحوار بين المستثمرين من القطاع الخاص والإدارات الحكومية المعنية.