محافظ القاهرة يفتتح حديقة ابن سندر بعد تطويرها على مساحة 12 ألف متر مربع

افتتح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، حديقة ابن سندر بحي الزيتون بعد الانتهاء من أعمال تطويرها.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الحديقة التى تبلغ مساحتها 12 ألف متر مربع، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها المحافظة لزيادة الرقعة الخضراء بها وتحسين جودة الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، وزيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء، وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين وهى أحد أهم الأولويات التى تركز عليها الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة.

رافق المحافظ خلال الافتتاح، الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية وعدد من قيادات المحافظة.

أعمال تطوير الحديقة

وأشار اللواء محمد سلطان، مدير عام مشروع الحدائق المتخصصة، إلى أن أعمال تطوير الحديقة شملت عمل سور، وإعادة تركيب البردورات، وبلاط إنترلوك لجزء كبير من الحديقة، وإنشاء نافورة مضيئة وبرجولات، كما تم زيادة المسطحات الخضراء والمزروعات.

والتقى محافظ القاهرة خلال الافتتاح، عددا من سكان المنطقة الذين عبروا عن سعادتهم بوجود هذه الحديقة لتكون متنفسًا لهم وأطفالهم.

أكشاك بيع المأكولات

كما تفقد محافظ القاهرة خلال زيارته للحديقة، أحد أكشاك بيع المأكولات والتي خصصتها المحافظة داخل الحديقة لذوي الهمم بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية ضمن مبادرة محافظة القاهرة شبابنا يقدر، وهي أكشاك حاصلة على كل التراخيص من الحى والهيئة العامة لسلامة الغذاء، كما أنها مؤمنة وجميع مواصفاتها ملائمة لذوي الهمم، ويسمح بوجود مرافق من الأهل لمعاونة صاحب السيارة.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم، مشيرًا إلى حرص رئيس الجمهورية على التوجيه المستمر بتلبية كل احتياجاتهم إيمانًا بدورهم الفعال في كل مناحي الحياة وأهمية دمجهم فى المجتمع.

وأضاف محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم سبل الدعم اللازمة لأنشطة ذوي القدرات الخاصة، لإظهار إمكانياتهم وقدراتهم ومواهبهم فى كل القطاعات، وتلبية كل احتياجاتهم ومتطلباتهم، وتذليل أي معوقات تمنع ممارسة أنشطتهم بشكل طبيعي.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مبادرة «شبابنا يقدر» تستهدف تدريب وتشغيل ذوي الهمم من أجل صقل مهاراتهم في التعامل بسوق العمل لفتح آفاق المستقبل لهم.