نائب محافظ القاهرة تتابع أعمال إزالة تعارضات امتداد محور الحضارة (صور)

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال التطوير والمشروعات التنموية والمحاور المرورية الجديدة الهامة القائمة والجاري تنفيذها حاليا بنطاق حي مصر القديمة، وتابعت فيها أعمال التطوير وتوسعات الكورنيش، وفقا للمخطط الشامل المتكامل للمنطقة والذي يتناسب مع أهمية طريق الكورنيش في إطار تعليمات محافظ القاهرة.

تطوير الخدمات في عدد من المناطق

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على بذل الجهود المضنية من كافة الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية وأحياءها في إطار التوجيهات الرئاسية بالاستمرار في النهج للانتهاء من تطوير العديد من المناطق، وتغيير واقعها للأفضل على النحو الذي يرتقي بالأحوال المعيشية، وتطوير الخدمات المقدمة، وتوفير سبل الحياة الكريمة ومنها رفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق بالمنطقة وربطها بالمناطق المحيطة.

متابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية

كما تابعت نسب تنفيذ المشروعات الجارية، ومنها العمل على قدم وساق لإزالة تعارضات مشروع امتداد محور الحضارة بكورنيش النيل، والبدء في إزالة بنزينة في شارع مصر حلوان الزراعي أمام محطة مترو زهراء مصر القديمة، لاستكمال أعمال التطوير القائمة بنفس التوسعة، وتفقدت إزالة ورفع محطة توليد الطاقة الشمسية أعلى مبنى رئاسة حي دار السلام القديم، والمقرر إزالتها وإعادة تركيبها أعلى مبنى حي مصر القديمة في إطار استخدام الطاقة النظيفة واستغلال الموارد المتاحة.

كما تفقدت أعمال تطوير منزل ومطلع الطريق الدائري بشارع مصر حلوان الزراعي لتدعيم شبكة الطرق، موجهه بتقديم كافة أوجه الدعم وبذل الجهود من قبل الأجهزة التنفيذية لتذليل كافة العقبات من خلال العمل المستمر على مدار اليوم، للالتزام بتوقيتات الانتهاء من انجازات المشروعات على أرض الواقع ودفع عجلة العمل بها.

كما طالبت رؤساء الأحياء الواقع بنطاقهم أعمال التطوير بالمتابعة المستمرة والعمل الجاد وبذل الجهود لتذليل كافة التحديات لسرعة تنفيذ الاعمال بصورة فورية، والمضي قدما في نسب تنفيذها بالإضافة إلى التنسيق التام والمستمر مع الجهات المعنية، لتنفيذ مشروعات تطوير وإنشاء المحاور التي كان للمنطقة الجنوبية النصيب الأكبر منها.