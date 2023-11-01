الأوراق المطلوبة للحصول على شقة سكنية من التمويل العقاري

في حالة رغبة أحد الأشخاص الحصول على شقة من قبل التمويل العقاري، هناك عدد من الإجراءات التي يجب على إتباعها حتي يتمكن من الحصول على شقة.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» كيفية الحصول على شقة سكنية من التمويل العقاري.

1- يختار الشخص الشقة التي يرغب في شراءها.

2- إحضار صورة بطاقة الرقم القومي للأعزب وتكون سارية سواء «شباب، إناث».

3- صورة بطاقات الرقم القومي سارية للمتزوجين.

4- وثيقة الزواج، قيد عائلي للمتزوجين.

5- وثيقة الطلاق للمطلقة، أو شهادة الوفاة للأرملة.

6- بيان نفقة المطلقات.

7- شهادات الميلاد للأبناء تحت سن الـ16 سنة «أو صور بطاقات الرقم القومي للأبناء سارية فوق سن الـ16 عامًا».

8- برنت معاش لأصحاب المعاشات.

9- شهادة إثبات دخل من مكتب محاسب قانوني مُعتمد موجهة إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مؤرخة ومختومة في حالة الأعمال الحرة».

10- مفردات مرتب مع بيان المهنة ومجموع صافي الدخل والحوافز وذلك في حالة الموظف سواء قطاع عام أو خاص.

11- إيصالات مرافق حديثة «غاز، مياه، كهرباء» للشقة المطلوبة.

12- جواب من مالك الشقة محدد به السعر المطلوب للشقة ومرفق به جميع أوراق ملكية الشقة.