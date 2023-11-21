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أفضل بنكين للحصول على قروض التمويل العقاري.. «لو عايز تشتري شقة جديدة»

كتب:

مريم حنفي
01:57 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
عقارات - أرشيفية

عقارات - أرشيفية

تتيح العديد من البنوك المصرية للمواطنين قروضاً للتمويل العقاري يمكن الحصول عليها لشراء منزل جديد، لذلك تستعرض «الوطن» في السطور التالية أفضلها والتي جاءت كما يلي: 

البنك الأهلي المصري

- يتيح البنك الأهلي المصري للمواطنين محدودي الدخل قرضا للتمويل العقاري، بشرط أن يصل الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 6 آلاف جنيه للفرد و8 آلاف جنيه للأسرة وذلك للمصريين المقيمين فقط. 

- وتتراوح مدة القرض من 5 سنوات إلى 30 سنة. 

- يتم تحديد القيمة الخاصة بالوحدة من جانب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. 

- تبلغ نسبة الدمغة المقدمة 10% كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة  أما قيمة التمويل تبلغ 90% من إجمالي قيمة الوحدة.

- كما تبلغ وديعة الصيانة 10% كحد أقصى من سعر الوحدة.

 بنك التعمير والإسكان

- تبلغ نسبة العائد المتناقص للتمويل العقاري 10% وتعادل 6.69%، لمدة 20 عاما. 

- يجب أن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري الخاص بالفرد، 40 ألف جنيه. 

- يجب أن يكون الحد الأقصى للأسرة بالنسبة للدخل الشهري 50 ألف جنيه.

- وعن سعر الوحدة المراد تمويلها، يصل الحد الأقصى الخاص بها إلى 2 مليون و250 ألف جنيه.

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