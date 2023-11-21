أفضل بنكين للحصول على قروض التمويل العقاري.. «لو عايز تشتري شقة جديدة»

تتيح العديد من البنوك المصرية للمواطنين قروضاً للتمويل العقاري يمكن الحصول عليها لشراء منزل جديد، لذلك تستعرض «الوطن» في السطور التالية أفضلها والتي جاءت كما يلي:

البنك الأهلي المصري

- يتيح البنك الأهلي المصري للمواطنين محدودي الدخل قرضا للتمويل العقاري، بشرط أن يصل الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 6 آلاف جنيه للفرد و8 آلاف جنيه للأسرة وذلك للمصريين المقيمين فقط.

- وتتراوح مدة القرض من 5 سنوات إلى 30 سنة.

- يتم تحديد القيمة الخاصة بالوحدة من جانب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

- تبلغ نسبة الدمغة المقدمة 10% كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة أما قيمة التمويل تبلغ 90% من إجمالي قيمة الوحدة.

- كما تبلغ وديعة الصيانة 10% كحد أقصى من سعر الوحدة.

بنك التعمير والإسكان

- تبلغ نسبة العائد المتناقص للتمويل العقاري 10% وتعادل 6.69%، لمدة 20 عاما.

- يجب أن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري الخاص بالفرد، 40 ألف جنيه.

- يجب أن يكون الحد الأقصى للأسرة بالنسبة للدخل الشهري 50 ألف جنيه.

- وعن سعر الوحدة المراد تمويلها، يصل الحد الأقصى الخاص بها إلى 2 مليون و250 ألف جنيه.