«تعليم كفر الشيخ» تعلن نتيجة مسابقة الإلقاء الفردي للمرحلة الابتدائية

أعلنت مديرية التربية والتعليم، في محافظة كفر الشيخ، عبر صفحتها، نتيجة مسابقة الإلقاء الفردي للمرحلة الابتدائية، والتي شارك بها العديد من الطلاب علي نطاق جميع مدارس المحافظة، خلال العام الدراسي الحالي 2023.

أسماء الفائزين بمسابقة الإلقاء الفردي

وتضمنت أسماء الطلاب الفائزين على مستوى جميع الإدارات التعليمية في كفر الشيخ، ما يلي:

- سارة أحمد قاسم، مدرسة الشناوي للتعليم الأساسي، بإدارة الحامول التعليمية.

- عهد علي السيسي ، مدرسة نافع الابتدائية، بإدارة مطوبس التعليمية.

- صهيب عبد الحميد عبد القادر، مدرسة تجريبية المعلمات، بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

- فريدة عماد المعداوي، مدرسة فوه الرسمية لغات، بإدارة فوه التعليمية.

- فاطمة الزهراء السيد سامي، مدرسة المنشة الشرقية، بإدارة سيدي غازي التعليمية.

تهنئة للطلاب الفائزين

بينما قدمت الإدارات التعليمية علي نطاق محافظة كفر الشيخ، للطلاب الفائزين كلا تبع ادارتة، التهنئة، لما بذلوه من جهد وتعب من أجل تحقيق الفوز علي مستوي كل إدارة تعليمية من بين المتسابقين، وتحقيق فوز ثمين لا بقدر بمال، كما تم تقديم الشكر إلي المدرسين الذين قاموا بإعداد هؤلاء الطلاب المتميزين.