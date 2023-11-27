وكيل «تعليم كفر الشيخ» يوجه بتفعيل حصص المشاهدة ومجموعات الدعم المدرسي

تفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، عدداً من المدارس، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، وتابع شرح المُعلمين، وأدار حواراً مع الطلاب حول ما درسوه من موضوعات، مشدداً على ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة.

وكيل الوزارة يتفقد مدرسة الحصفة الإعدادية

وتفقد وكيل الوزارة، فصول مدرسة الحصفة الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة الرياض التعليمية، ودورات المياه، للاطمئنان على نظافتها، كما تفقد حجرة المشاهدة، ومعامل التطوير التكنولوجي، وحجرة الاقتصاد المنزلي، والمكتبة، وحجرة التربية الفنية، وحجرة المجال الصناعي، وشاهد أعمال الطلاب.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، انتظام الدراسة، موجهاً بممارسة الأنشطة الطلابية، وتوجيه لجان المتابعة والأقسام، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، مشدداً على الرقابة والسيطرة على أمن بوابة المدرسة لضمان سلامة التلاميذ عند الدخول والخروج، وحتى مغادرة جميع التلاميذ المدرسة، والتأكيد على توزيع الإشراف اليومي على جميع أدوار المبنى وفناء المدرسة.

الاستفادة من اليوم الرياضي والثقافي

وكلّف وكيل الوزارة بضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من تواجد التلاميذ داخل المدرسة، والاستفادة من اليوم الرياضي والثقافي إلى جانب تفعيل حصص المشاهدة من خلال المنصات والقنوات التعليمية لإثراء العملية التعليمية، كما طالب بضرورة تفعيل مجموعات الدعم المدرسي، وتوفير كل وسائل الدعم من تجهيز القاعات والاستعانة بالمُعلمين المتميزين للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.