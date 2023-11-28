مصرع شخصين في حادث على طريق «مصر - اسكندرية» الصحراوي بالشيخ زايد

لقي شخصان مصرعهما في حادث سير على طريق «مصر - اسكندرية» الصحراوي، بالشيخ زايد.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم، على الفور انتقل المقدم كريم سمير رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال تبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة سائق 25 عاما، انفجر الإطار الأمامي للسيارة ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيده واصطدم بشخصين يقفان على الطريق، ما أدى إلى مصرعهما في الحال، وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة، وأحاله المقدم كريم سمير رئيس المباحث للنيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.