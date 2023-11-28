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مصرع 11 وإصابة 75 في حادث بمنجم للبلاتين بجنوب أفريقيا

كتب:

هانى حسن
10:20 ص | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
منجم في جنوب أفريقيا

منجم في جنوب أفريقيا

لقي 11 شخصًا حتفهم، في حادث بمنجم للبلاتين على بعد نحو 100 كيلومتر من جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، عندما سقط المصعد لأسباب غير معروفة، أثناء نقل العمال في نهاية يوم العمل، حسب ما قالت شركة «إمبالا بلاتينوم» المالكة للمنجم، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالات.

وقال مُتحدث باسم الشركة إن «86 موظفًا كانوا في المصعد، لقي 11 حتفهم ونقل الآخرون إلى المستشفيات»، مُضيفًا أن بعضهم مُصاب بجروح خطرة. 

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