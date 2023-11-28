محافظ كفر الشيخ يوجه بتسهيل حصول ذوي الهمم على احتياجاتهم من الخبز

شدّد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، على الإدارات التموينية للتنبيه بدورها، على كافة المخابز على مستوى المحافظة، بضرورة عدم انتظار ذوى الهمم، في الطابور أمام المخابز وتسهيل حصولهم على احتياجاتهم من الخبز بأولوية أولى، على أنّ يتم متابعة تنفيذ ذلك من قبل الإدارات التموينية، وكذا مديرية التموين والتجارة الداخلية، من خلال المرور والإشراف اليومي.

توفير شباك خاص لذوى الهمم في المخابز

وأشار المحافظ، إلى تقدم مديرية التموين والتجارة الداخلية بعرض مقترح على اللجنة العليا للتموين لإصدار قرارها بإلزام المخابز المستجدة في تصميمها بضرورة مراعاة توفير شباك خاص بذوى الهمم طبقاً للمواصفات التي تتلائم مع طبيعتهم وظروفهم الصحية.

تسهيل حصول ذوى الهمم على كل الخدمات

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنّ ذلك يأتى فى إطار حرص المحافظة على حماية حقوق الأشخاص ذوى الهمم، وفى ضوء أحكام القانون، وتسهيل حصول الأشخاص من ذوى الهمم على كافة الخدمات المقدمة لهم من الدولة بكل سهولة ويسر، ومراعا ظروفهم الصحية والجسدية.

وكلّف المحافظ، باتخاذ اللازم نحو توفير شباك خاص لتقديم الخدمات لذوى الهمم بكل مصلحة حكومية خدمية أسوةً بما تم في المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لتسهيل حصولهم على الخدمات الخاصة بهم بمنتهى السهولة واليسر.