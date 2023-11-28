«ليست سهلة».. ما هي إصابة كريستيانو رونالدو التي أثارت رعب الملايين؟

حالة من الرعب أصابت عشاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مواجهة فريقه لنظيره برسيبولس الإيراني في الجولة الخامسة لدوري أبطال آسيا، أمس الاثنين.

ماذا حدث لـ كريستيانو رونالدو في دوري أبطال آسيا؟ إصابة مرعبة

«إصابة ليست سهلة»، هكذا وصف لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي ما تعرض له رونالدو، بعد التحامه مع حارس مرمى الفريق الإيراني، ليسقط ممسكا برقبته، فماذا حدث لـ«الدون».

التشخيص المبدئي لإصابة نجم ريال مدريد السابق وأفضل لاعب في العالم 5 مرات، كشف عن معاناته من كدمة في الرقبة، بحسب صحيفة «الرياضية» السعودية، والتي أدت إلى خروجه من الملعب بشكل سريع لتلقي العلاج.

قلق في النصر السعودي من إصابة رونالدو

«فحص دقيق» سيخضع له رونالدو خلال الساعات المقبلة، للتعرف على مدى خطورة الإصابة، حيث تعد في منطقة عضلات الرقبة وأعلى الظهر، بحسب خبير إصابات الملاعب السعودي ثامر الشهراني، عبر حسابه الرسمي على موقع «X».

وتعيش جماهير النصر السعودي حالة من القلق من ناحية بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها قائد فريقها، ومن احتمالية غيابه عن ديربي الهلال المقرر له يوم الجمعة المقبل، من ناحية أخرى.

وتشتعل المنافسة بين النصر والهلال على قمة الدوري السعودي، إذ يتصدر الأخير جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، بينما يقبع النصر في المركز الثاني برصيد 34 نقطة، ما يجعل المواجهة بينهما حاسمة في المنافسة على اللقب.