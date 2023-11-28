انطلاق المرحلة الأولى من مبادرة «ملف طبي لكل أسرة» في الدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «ملف طبي لكل أسرة»، من أجل تطوير خدمات الرعاية الأساسية بـ 18 وحدة بالمحافظة على أن يتم تطوير باقى الوحدات بالمرحلة الثانية.

إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة

وأشار «مكين»، في بيان، أن المبادرة جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، ومحافظة الدقهلية، والدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية بالوزارة بسرعة البد فى تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية ملف طبي لكل أسرة مصرية.

وأشار إلى زيارة الدكتور أندرو عماد فكرى مشرف عام مبادره تطوير وحدات الرعايه الاساسية بالوزارة، رفقة الدكتورة داليا الدسوقى والدكتور حسام عبد الشهيد مساعد مدير الرعاية الأساسية وحدة طب أسرة أوليلة التابعة لإدارة ووحدة منية سمنود بإدارة أجا لمتابعة تفعيل الملفات العائلية.

وأضاف وكيل الوزارة، أن المبادرة تهدف إلى عمل ملف طبي لكل أسرة ضمن مبادرة تطوير وحدات ومراكز الرعاية الأولية واستعداداً للتأمين الصحي الشامل ضمن جهود وزارة الصحة.

وأشار «مكين» إلى أهمية المبادرة وهدفها كسجل لتاريخ الأسرة صحيا وتيسير التشخيص والمتابعة، مع ضرورة تدريب العاملين على كيفية التسجيل ولعمل على توثيق الملفات إلكترونيا بما يسهل الاستعانة بها وقت الحاجة، لافتاً إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة التوجه للوحدات المشاركة في تنفيذ المبادرة لفتح وتفعيل الملف العائلي واستكمال البيانات.