إزالة 36 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الإسماعيلية

أعلنت محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، إزالة 36 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال الساعات القليلة الماضية، بالتزامن مع الحملة المكبرة التي تشنها الوحدات المحلية منذ انطلاق شهر نوفمبر.

وقال اللواء شريف بشارة محافظا الاسماعيلية، في بيان صحفي، أن الحملة نجحت في إزالة 36 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمساحة 23 قيراطًا، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في إطار التكليفات بإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها من التبوير أو البناء.

اجراءات قانونية ضد المخالفين

وقال بيان رسمي لديوان محافظة الإسماعيلية أنه تمت الإزالة بالكامل لكافة الحالات السابق ذكرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، فيما أكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية علي أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية.

وقال بشارة في بيان صحفي «نتعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي وكل من يثبت تورطه، مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها الأمنية والتنفيذية تتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية فهي حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائي».