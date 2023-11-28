يوسف الشريف ينفصل عن زوجته إنجي علاء: أشهد الله أني لم أرَ منها إلا الخير

أعلن الفنان يوسف الشريف طلاقه من الإستايلست إنجي علاء، بعد سنوات طويلة من الزواج والحب، وطالب من جمهوره الدعاء له .

انفصال يوسف الشريف عن إنجي علاء

وكتب يوسف الشريف عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، «قدّر الله وما شاء فعل، يؤسفنا أن نعلن نحن يوسف الشريف وإنجي علاء أنه قد تمّ الانفصال الرسمي بيننا مع تأكيد استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل».

يوسف الشريف يطلب الدعاء له وطليقته

وأضاف: «تقديرًا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا، دعواتكم ربنا يكتب لنا اللي فيه الخير، أشهد الله يا إنجي أنّي طول فترة زواجنا ما شوفتش منك غير كل خير، وربنا يوفقك في اللي جاي..الحمدلله على كل شيء»