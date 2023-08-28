زوجة يوسف الشريف تكشف سبب غيابه عن مهرجان القاهرة للدراما

غاب الفنان يوسف الشريف، عن مهرجان القاهرة للدراما، في دورته الثانية، التي أقيمت بمدينة العلمين، برئاسة الفنان يحيي الفخراني، ضمن فعاليات مهرجان العالم علمين، وتساءل عدد كبير من الجمهور عن سبب عدم حضوره.

إنجي علاء تكشف سبب غياب يوسف الشريف عن مهرجان الدراما

وتواصلت «الوطن» مع إنجي علاء، زوجة الفنان؛ لمعرفة سبب غياب زوجها يوسف الشريف، إذ قالت: «يوسف الشريف متحمس لمسلسه الجديد الراكون الذي يشارك به في السباق الرمضاني 2024، ويقوم بعقد العديد من التحضيرات خلال الفترة الحالية، وهو العائق الذي قابله لحضور مهرجان القاهرة للدراما».

وكان المنتج تامر مرسي، أول من أعلن عن مشاركة يوسف الشريف بالسباق الرمضاني 2024، إذ نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة بوستر المسلسل، وهو من تأليف إنجي علاء وإخراج محمد العدل.

آخر الأعمال الدرامية ليوسف الشريف

يذكر أن آخر الأعمال التي قدمها الفنان يوسف الشريف، مسلسل «كوفيد 25» الذي تم تقديمه في السباق الرمضاني لعام 2021، وكانت أحداثه تدور حول عام 2025، إذ ينتشر فيروس خطير يدفع المصابين لمهاجمة وقتل البشر، ويصبح على الطبيب ياسين المصري كشف المؤامرة الكبرى التي تسببت في انتشار المرض واقتراب نهاية العالم.