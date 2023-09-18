يوسف الشريف في جنازة الفنان أشرف مصيلحي.. «الصياد» يودع «الخليلي»

يواصل الفنانون توافدهم على جنازة الراحل أشرف مصيلحي في مسجد المشير بالتجمع الخامس، وكان من بين الحضور الفنان يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء، بالإضافة إلى سيف عبد الرحمن، جابي خوري، سلوى محمد علي وميريت عمر الحريري.

وشارك الفنان أشرف مصيلحي في بطولة مسلسل «الصياد» مع الفنان يوسف الشريف، حيث قدم شخصية «ناجي الخليلي» التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير خلال الأحداث.

نجوم الفن يودعون أشرف مصيلحي

واتسعت قائمة الفنانين الذين تواجدوا لأداء صلاة الجنازة على الفنان أشرف مصيلحي، إلهام شاهين، دينا فؤاد، أحمد سعيد عبد الغني، أحمد الشامي، الدكتور أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا، الفنانة نهال عنبر، المخرج خالد يوسف، المخرج خالد جلال، السيناريست باهر دويدار، والفنان ماجد المصري.

تفاصيل وفاة الفنان أشرف مصيلحي

رحل الفنان أشرف مصيلحي عن عمر يناهز الـ 49 عاما، مساء أمس، بعد صراع مع مرض السرطان، وفقا لما أعلنه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.