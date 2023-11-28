عرض بلوزة عمرها 42 عاما في مزاد بسعر خيالي.. ارتدتها الأميرة ديانا بخطوبتها

بلوزة شيفون مصنوعة من الكريب باللون الوردي الحريري، تعتبر أول قطعة راقية صُنعت خصيصا للأميرة ديانا، ارتدتها في جلسة تصوير عام 1981 أي منذ 42 عاما في حفل خطوبتها، والتقط لها المصور العالمي اللورد سنودون، صورا لتظل شاهدة على أناقتها، إذ قررت دار مزادات جوليان العالمية عرضها للبيع في مزاد علني.

بلوزة الأميرة ديانا

200 ألف دولار، هو السعر المتوقع لبيع بلوزة الأميرة ديانا في مزاد علني في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر المقبل في بيفرلي هيلز الأمريكية، حيث جرى تصميم البلوزة بياقة وطيات فضفاضة في الأمام، وهي تعتبر رمز مؤثر للحب والنعمة ولحظة خالدة في التاريخ، وفق دار المزادات.

العالمي ديفيد وإليزابيث إيمانويل، هو من صمم سترة الخطوبة للأميرة ديانا، كما صمم فستان زفافها وفق دارين جوليان، الرئيس التنفيذي لشركة جوليان للمزادات، حيث وصفها بـ«البلوزة العزيزة»، مؤكدا في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية أنها تجسد أناقة المرأة التي أسرت القلوب في جميع أنحاء العالم إلى الأبد.

بيع بلوزة الأميرة ديانا في مزاد

بلوزة الأميرة ديانا، أحدثت ضجة واسعة، منذ نشر صورها، حيث وصفها المصممون بأنها قطعة سحرية قابلة للتداول على مدار أجيال، وفق الرئيس التنفيذي لدار المزادات: «البلوزة صممت لتناسب أجيالا كثيرة، فهي تتخطى الموضة، وتم تسويقها على نطاق واسع، وهي بلوزة رومانسية وأنيقة».

أكمام منسابة متجمعة عند الكتف وتنتهي بأساور منتفخة، وشريط من الستان يتم ربطه تحت الياقة، هكذا وصفت دار المزادات بلوزة الأميرة ديانا المعروضة للبيع في مزاد علني: «تأتي مع شريط من الساتان يتم ربطه تحت الياقة على شكل قوس، ويوجد زر واحد للإغلاق في الجزء الخلفي من الرقبة وآخر عند كل طرف، والبلوزة بها بطانة حريرية وردية فاتحة».