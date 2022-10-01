أتوبيسات لنقل المعلمين من مرسى مطروح لمدارس براني والضبعة (صور)

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح، أن الحملة الميكانيكية أنهت استعداداتها لانطلاق الدراسة بتجهيز الأتوبيسات الخاصة التابعة للمديرية، لنقل المعلمين من مدينة مرسى مطروح إلى مدارسهم على الخطوط البعيدة والمناطق النائية بعيداً عن العاصمة، في مناطق غرب بإدارات النجيلة وسيدي براني لمسافة تصل إلى280 كم ذهاباً وإياباً، وإدارة الضبعة التعليمية لمسافة تصل إلى 270 كم، مشيرا إلى أن الأتوبيسات من المقرر تحركها فى تمام الساعة السادسة صباح غد الأحد.

لائحة لتشغيل الأتوبيسات

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن المديرية بصدد إعداد لائحة جديدة لآليات تشغيل الأتوبيسات، لتوفير وسائل نقل للمعلمين الذين يقطنون في مدينة مرسى مطروح إلى أماكن عملهم بالإدارات الخارجية، لضمان وصولهم في المواعيد المحددة، والقيام بعملهم على أكمل وجه في أجواء مناسبة يسودها الجدية والانضباط والالتزام.

وستتضمن اللائحة بنودا أخرى تكفل استمرارية عمل هذه الأتوبيسات، سواء كان ذلك من خلال الصيانة الدورية، أو توفير مرتبات السائقين، وهو ما يساعد على الحفاظ على كفاءة الأتوبيسات واستمرار عمل الحملة الميكانيكية.

تكريم أفضل سائق أتوبيس نقل معلمين

وتابع إسماعيل جاتو وكيل مديرية التربية والتعليم في محافظة مطروح، يرافقه صبري حماد مدير الحملة الميكانيكية، ومحمد أنور نائب مدير الحملة، بجولة تفقدية لمتابعة جاهزية الأتوبيسات لنقل المعلمين والمعلمات إلى مدارسهم بالإدارات المذكورة صباح الغد، وفق تعليمات وكيل الوزارة، وعقب ذلك عقد اجتماعا مع سائقي وأعضاء الحملة الميكانيكية، وأوضح لهم أن مديرية التعليم حريصة على صرف مستحقاتهم المالية في مواعيدها المحددة شهرياً، وطالبهم بالتعامل الجيد مع المعلمين خلال رحلتي الذهاب والعودة إلى مدارسهم بالإدارات المذكورة خلال القيادة، حرصا على صحة وسلامة الجميع.

وأكد، أن المديرية قررت تكريم أفضل سائق شهرياً، بعد أخذ الآراء من خلال استبيانات من المعلمين الذين يُجرى نقلهم بالأتوبيسات.

وأوضح وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح، تجهيز جميع المدارس للعام الدراسي الجديد، وعددها 820 مدرسة بالمحافظة.