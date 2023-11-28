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متحدث بلدية غزة يعلن تعطل الخدمات الأساسية جراء العدوان الإسرائيلي

تسرب كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي إلى بحر مدينة غزة

كتب:

مريم جاد
02:31 م | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
جانب من الدمار في غزة

جانب من الدمار في غزة

أفاد متحدث بلدية غزة، في نبأ عاجل لقناة «لقاهرة الإخبارية»، بأنه يوجد تعطل في الخدمات الأساسية في البلدية جراء العدوان الإسرائيلي، موضحا أنها تستمر في عملها بأقل الإمكانات.

أضاف متحدث بلدية غزة: «الهدنة في قطاع غزة كشفت حجم الدمار الكبير في المدينة بعد تدمير أحياء سكنية بشكل كامل، ووجود تسرب كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي إلى بحر مدينة غزة بعد استهداف الاحتلال الخطوط الناقلة».

وتابع: «نعمل على إزالة نحو 40 ألف طن من النفايات الصلبة التي تتكدس في مدن وشوارع غزة»، لافتًا إلى الحاجة لآليات ومعدات ثقيلة لانتشال جثامين الشهداء أسفل أنقاض المباني المهدمة في غزة.

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