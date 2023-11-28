نتائج مباريات المجموعة الثانية من دوري «حياة كريمة» في كفر الشيخ اليوم

انطلقت مباريات اليوم الثلاثاء من دورى «حياة كريمة»، في محافظة كفر الشيخ، على ملعب نادي سخا، ضمن دورى خماسي كرة القدم بقرى «حياه كريمة»، بين فرق المجموعة «ب»، والتي تضم «روينة، والنطاف، والروضة، ومحلة موسى»، والتي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالقرى التى لا يتوافر بها خدمات رياضية تحت شعار «مونديال حياة كريمة».

نتائج مباريات اليوم

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن مباريات اليوم أسفرت عن فوز روينة ،على محلة موسى بثلاثة أهداف، مقابل هدف واحد، و فوز النطاف، على الروضة بأربعة أهداف، مقابل هدف واحد، وكذلك فوز روينة بهدفين نظيفين على فريق الروضة.

وأضاف، أن دورى حياة كريمة يجرى بين قرى المراكز الإدارية الأربعة، وهي كفر الشيخ، ودسوق، وسيدى سالم، والحامول، والتي يشارك به 32 فريقا، و256 لاعبا من سن 16 حتى 25 عام من شهر نوفمبر حتى نهاية إبريل 2024 .

دوري حياة كريمة في كفر الشيخ

وأشار وكيل شباب كفر الشيخ، أن مباريات دوري حياة كريمة، سوف تستمر تحت أشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، و فتحى جبر، مدير إدارة شباب كفر الشيخ.