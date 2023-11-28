هدايا وبالونات في احتفال مراكز شباب كفر الشيخ بأعياد الطفولة

نظمت مديرية الشباب والرياضة، في محافظة كفر الشيخ، احتفالات أعياد الطفولة بمركز شباب دمرو التابع لإدارة شباب سيدى سالم، بالمحافظة، وذلك بمشاركة الصغار الألعاب الترفيهية، والفنية، كما تم توزيع الهدايا والبالونات في جو من البهجة، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

الاحتفال بأعياد الطفولة

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عبر بيان، اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالاحتفال بأعياد الطفولة بمراكز الشباب من منطلق حرصها على تقديم كل ما يسهم في بناء شخصية الطفل المصري وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم، مشيراً إلى أن مصر تعتبر من أوائل الدول التي تحتفل بعيد الطفولة، الذي يقام في العشرين من شهر نوفمبر من كل عام، وهو اليوم الذي حثّت فيه الحكومات على سنّ قوانين تحمي الطفل من العنف وتضمن له حقوقة.

الاهتمام بالنشء

وأضاف وكيل شباب كفر الشيخ، أن تلك الاحتفالات لأعياد الطفولة، والتي تقام بمراكز شباب كفر الشيخ، تم تنظمها بالتنسيق مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، إشراف تنفيذي لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء، ومتابعة تنفيذ هانى عبد الغنى، مدير إدارة شباب سيدى سالم، و فريق العمل بمركز الشباب ومجلس الإدارة.