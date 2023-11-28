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الفيلم التونسي «بنات ألفة» يفوز بجائزة في مهرجان جوثام الدولي

كتب:

ضحى محمد
02:41 م | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
هند صبري

هند صبري

حصل الفيلم التونسي «بنات ألفة» على جائزة أفضل فيلم وثائقي بمهرجان «جوثام الدولي»، وهي واحدة من أكبر الجوائز العالمية في السينما.

وبدأ الفيلم سلسلة نجاحاته العالمية بمشاركته في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي، وتوالت بعدها جوائزه العالمية.

أبطال فيلم «بنات ألفة»

الفيلم بطولة النجمة هند صبري، من إخراج وتأليف كوثر بن هنية وإنتاج حبيب عطية ونديم شيخ روحه، وجرى تصويره في تونس العام الماضي.

قصة الفيلم مستمدة من الحقيقة لسيدة اسمها ألفة، لديها 4 بنات، وكيف ترى المخرجة والمؤلفة حياة هذه السيدة سينمائيا بطريقة تجمع بين الوثائقي والدراما كأنه فيلم وثائقي عن الفيلم نفسه.

 

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.