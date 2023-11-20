في عيد ميلادها.. هند صبري تحصد 3 جوائز لأحدث أعمالها السينمائية عام 2023

تحتفل اليوم الفنانة هند صبري بعيد ميلادها الـ 43، بعدما قدمت عددا كبيرا من الأعمال الفنية المهمة خلال مشوارها الطويل، ومن الأعمال المميزة التي قدمتها هذا العام هو فيلم «بنات ألفة»، وحصدت عليه مجموعة من الجوائز.

جوائز لـ هند صبري عن فيلم «بنات ألفة»

فاز فيلم «بنات ألفة» بجائزة العين الذهبية بمهرجان كان السينمائي الدولي، بعد حصوله على جائزتي «السينما الإيجابية» والتي تمنح للفيلم الطويل الأكثر إيجابية في قائمة الأفلام المترشحة بالمسابقة الرسمية في مهرجان كان السينمائي.

وحصل الفيلم على «تنويه خاص» من لجنة جائزة الناقد فرنسوا شالي التي تقدمها جمعية فرنسوا شالي منذ 27 سنة على هامش مهرجان كان من طرف مجموعة من النقاد والصحفيين المختصين في المجال السينمائي.

قصة فيلم «بنات ألفة»

يدور العمل حول امرأة عصامية تُدعى ألفة تتولى رعاية 4 بنات، وتنقلب حياتها رأسًا على عقب حينما تختفي ابنتيها الكبار في ظروف غامضة، فتقرر المنتجة السينمائية كوثر بن هنية مساعدتها من خلال تجربة فنية فريدة من نوعها.