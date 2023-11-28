بروتوكول تعاون بين محافظة الإسكندرية و«التعاول للبترول» لإنشاء محطات تموين

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، ناصر شومان، رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول، لتوقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والشركة، لإنشاء وتشغيل محطات تموين وخدمة وقود وغاز متكاملة.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء محطات الوقود والغاز الطبيعي، لتلبية احتياجات المواطنين ودعم الاقتصاد القومي، وفقا لإستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة وتحقيق «رؤية مصر 2030».

وخلال توقيع البروتوكول، أكد محافظ الإسكندرية أن شركة التعاون للبترول هي إحدى شركات قطاع البترول الرائدة في مجال الخدمات البترولية، وإنشاء محطات تموين السيارات.

إقامة محطات تموين وخدمات سيارات متكاملة

ورحب المحافظ بهذا التعاون الذي يهدف إلى تحقيق أهداف المحافظة، في إقامة محطات تموين وخدمات سيارات متكاملة لخدمة المواطنين، بالعديد من المناطق.

وأضاف محافظ الإسكندرية، أن قطاع البترول من القطاعات الرائدة التي لها إسهامات كبيرة في تنمية الإسكندرية، وله العديد من المشاركات المجتمعية التي يحتاجها أهالي المحافظة.

إبرام عقد تشغيل وإدارة منفصلة لكل محطة

من جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة الشركة، الشكر للمحافظ على جهود المحافظة لتذليل العقبات كافة، مؤكدًا أنه بموجب هذا البروتوكول سيجري إبرام عقد تشغيل وإدارة منفصلة لكل محطة، بالإضافة إلى جلب الشركة العلامات التجارية المميزة لإدارة الخدمات بالمحطات المقرر إنشاؤها، كما سيجري تطبيق اشتراطات الأمن الصناعي.

وشهد التوقيع، المهندس أشرف عبد الحي، مدير عام منطقة الإسكندرية، والدكتور أشرف حمدان، مدير تسويق المواد البترولية والوفد المرافق لهم.