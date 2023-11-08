محافظة الإسكندرية تطمئن المواطنين: انبعاث رائحة غاز بسبب ملء الخزان مساء اليوم

حذرت محافظة الإسكندرية، أبناء المدينة الساحلية من احتمالية انتشار لرائحة الغاز الطبيعي في منطقة أبوقير بالإسكندرية، اليوم الأربعاء خلال الساعات الأخيرة من مساء اليوم.

سبب انتشار رائحة الغاز في السنة

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية اليوم، فإن الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي تاون جاس أعلنت أنه سيتم اليوم الأربعاء 8 نوفمبر اعتبارًا من الساعة 11 مساءً، ملء الخزان الرئيس للغاز بمحطتي تخفيض الضغط (المحمودية - أبو قير)، وإضافة رائحة الغاز المعروفة، الأمر الذي يترتب عليه انبعاث رائحة غاز قد تشعر بها المناطق المحيطة.

محافظة الإسكندرية عن رائحة الغاز: لا داعي للقلق

وتهيب محافظة الإسكندرية بأهالي المناطق المجاورة عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، موضحة أن إضافة رائحة الغاز هو إجراء اعتيادي تقوم به الشركة ولا داعي للقلق نهائيًا، وتؤكد أن هذه الأعمال تتم بأعلى معايير للجودة والسلامة.

رقم طوارئ الغاز في الإسكندرية

وأكدت الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء، وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء، وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.

وأشارت الشركة إلى أنه أنه في حالة وجود أي استفسار، يرجى الاتصال بالطوارئ من خلال التليفون الأرضي وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر 129.