قافلة سكانية شاملة في قرية سرنباي بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة قافلة سكانية بقرية سرنباي، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات الطبية والبيطرية والاجتماعية لأبناء القرى النائية والمحرومة، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوعيتهم بالقضية السكانية وأهمية التخطيط الأسري والصحة الإنجابية.

قافلة طبية في قرية سرنباي

وتضمنت القافلة تقديم خدمات طبية وعلاجية بمختلف التخصصات لـ468 حالة «107 باطنة - 83 أطفال - 42 أسنان - 61 نساء وتوليد - 17 تنظيم أسرة - 93 تحاليل - 65 اعتلال كلوي وفحص الثدي من مبادرة صحة المرأة» بالإضافة إلى عقد ندوة بعنوان «دور الوحدات الصحية بالقرى لسلامة المواطنين».

وشهدت القافلة تقديم عدد من الخدمات البيطرية، حيث تم عقد ندوة إرشادية عن مرض السعار وطرق الوقاية منه، وعمل توعية للمواطنين بأهمية التأمين الصحي على الماشية من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

كما تم رش 500 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية، وتم تجريع 400 رأس أغنام ضد الطفيليات الداخلية.

وشاركت الشباب والرياضة بعمل مسابقة لكرة القدم بنادي مركز شباب سرنباي وتقديم فقرات عن حب الوطن بالإضافة إلى مشاركة قصر ثقافة المحمودية وتقديم ورش عمل تدوير الخامات ورسم ومسرح العرائس، وتم عقد ندوة حول «بناء الأسرة من بناء المجتمع والأوطان» من خلال إدارة الأوقاف.

كما تم خلال القافلة تنفيذ حملة مكثفة لرفع مخلفات القمامة بقرية سرنباى والقرى المجاورة وتم رفع 30 طنا.

جهود البحيرة في تنفيذ القوافل الطبية

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان واستمرارا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.