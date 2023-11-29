آخر موعد للتقديم على الوظائف القيادية في هيئة النقل العام

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة آخر موعد للتقدم على مجموعة من الوظائف الحكومية في هيئة النقل العام بالقاهرة التابعة لوزارة النقل في عدد من المناطق.

وظائف قيادية في وزارة النقل

رئيس الإدارة المركزية لتشغيل أتوبيس جنوب الجيزة.

رئيس الإدارة المركزية لورش جسر السويس.

مدير عام الإدارة العامة لفرع تشغيل أتوبيس بدر.

مدير إدارة فرع تشغيل أتوبيس فتح.

مدير عام الإدارة العامة لفرع تشغيل أتوبيس الترعة.

الشروط:

- الحصول على مؤهل عال مناسب.

- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل فى وظيفة من المستوى الوظيفي الأدنى له مباشرة، أو قضاء مدة كلية مقدارها 18 عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

المستندات المطلوبة:

أصل + 5 نسخ من تقارير مرفقا بها ما يفيد (التاريخ الوظيفي– القدرة على القيادة واتخاذ القرار والقدرة على التجديد والابتكار – القدرات العلمية والعملية من حيث قدرته على إجادة اللغة الأجنبية ومعرفته بعلوم الحاسب الآلي) وكذا عدد (6) صور شخصية.

مواعيد التقديم:

وأشار الجهاز إلى أن آخر موعد للتقديم في هذه الوظائف غدا الموافق 30 نوفمبر 2023.